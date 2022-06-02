Bloomberg: Распад РФ был бы хорошим результатом войны против Украины, даже для россиян

Вторжение в Украину, которое устроил Владимир Путин, показало миру, что «возрожденная» РоSSия – это обязательно империалистическая РоSSия. Это вдохновило новую жизнь в дискуссии на тему «деколонизации» или «дефедерализации» РФ , чтобы похоронить ее имперские амбиции и сократить военную угрозу.

Распад современной РоSSии по примеру СССР считается возможным или даже желаемым результатом провального вторжения в Украину, пишет на страницах Bloomberg Леонид Бершидский. Некоторые сожалеют, что США не поставили такую цель в 1990-х годах, когда постсоветская РоSSия была в руинах и не могла справиться с крохотным регионом, который хотел стать независимым – с Чечней. Бершидский пишет, что эти дискуссии вызывают у него дежавю. Ведь представить раздел РоSSии на горсть новых государственных образований очень легко, тем более после того, как СССР , казалось бы, распался с такой легкостью.