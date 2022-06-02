Bloomberg: Распад РФ был бы хорошим результатом войны против Украины, даже для россиян
Чрезмерная централизация не помогла РФ стать мирной и преуспевающей страной, информирует
Вторжение в Украину, которое устроил Владимир Путин, показало миру, что «возрожденная» РоSSия – это обязательно империалистическая РоSSия. Это вдохновило новую жизнь в дискуссии на тему «деколонизации» или «дефедерализации» РФ, чтобы похоронить ее имперские амбиции и сократить военную угрозу.
Распад современной РоSSии по примеру СССР считается возможным или даже желаемым результатом провального вторжения в Украину, пишет на страницах
В 2013 году роSSийский писатель Владимир Сорокин, наиболее точно предсказавший подъем фашизма в РоSSии, в своем романе «Теллурия» писал о РоSSийской империи так: «Если бы она, эта прекрасно-беспощадная великанша в алмазной диадеме и снежной мантии, благополучно рухнула в феврале 1917-го и развалилась на несколько государств человеческого размера, все оказалось бы вполне в духе новейшей истории, а народы, удерживаемые царской властью, обрели бы наконец свою постимперскую национальную идентичность и зажили свободно. Но все пошло по-другому». В «Теллурии» РоSSия, в конце концов, поделилась на в основном автократические княжества «управляемого размера» после ряда внутренних потрясений. Но даже Сорокин не рассматривал проигранное вторжение как пусковой механизм процесса распада РФ. Однако поражение в Украине в совокупности с экономическим давлением Запада вполне реалистично могут спровоцировать экономическую катастрофу наподобие той, которая запустила падение СССР. Она может дать толчок центробежным тенденциям, удушением которых Путин так гордился, построив свою вертикаль власти.