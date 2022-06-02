Bloomberg: Распад РФ был бы хорошим результатом войны против Украины, даже для россиян

Чрезмерная централизация не помогла РФ стать мирной и преуспевающей страной, информирует ZN.ua.

Вторжение в Украину, которое устроил Владимир Путин, показало миру, что «возрожденная» РоSSия – это обязательно империалистическая РоSSия. Это вдохновило новую жизнь в дискуссии на тему «деколонизации» или «дефедерализации» РФ, чтобы похоронить ее имперские амбиции и сократить военную угрозу.

Распад современной РоSSии по примеру СССР считается возможным или даже желаемым результатом провального вторжения в Украину, пишет на страницах Bloomberg Леонид Бершидский. Некоторые сожалеют, что США не поставили такую цель в 1990-х годах, когда постсоветская РоSSия была в руинах и не могла справиться с крохотным регионом, который хотел стать независимым – с Чечней. Бершидский пишет, что эти дискуссии вызывают у него дежавю. Ведь представить раздел РоSSии на горсть новых государственных образований очень легко, тем более после того, как СССР, казалось бы, распался с такой легкостью.

В 2013 году роSSийский писатель Владимир Сорокин, наиболее точно предсказавший подъем фашизма в РоSSии, в своем романе «Теллурия» писал о РоSSийской империи так: «Если бы она, эта прекрасно-беспощадная великанша в алмазной диадеме и снежной мантии, благополучно рухнула в феврале 1917-го и развалилась на несколько государств человеческого размера, все оказалось бы вполне в духе новейшей истории, а народы, удерживаемые царской властью, обрели бы наконец свою постимперскую национальную идентичность и зажили свободно. Но все пошло по-другому». В «Теллурии» РоSSия, в конце концов, поделилась на в основном автократические княжества «управляемого размера» после ряда внутренних потрясений. Но даже Сорокин не рассматривал проигранное вторжение как пусковой механизм процесса распада РФ. Однако поражение в Украине в совокупности с экономическим давлением Запада вполне реалистично могут спровоцировать экономическую катастрофу наподобие той, которая запустила падение СССР. Она может дать толчок центробежным тенденциям, удушением которых Путин так гордился, построив свою вертикаль власти.


Лесь Димань, ZN.ua

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