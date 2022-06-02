Украинским защитникам удалось подвинуть оккупантов с нескольких улиц в Северодонецке — глава ОВА

Из нескольких улиц Северодонецка Луганской области украинским защитникам удалось подвинуть оккупантов. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSийская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки. Сейчас лучшая для них цель Северодонецк, но за ночь успехов по нему не было. Они контролируют большую часть города», – отметил Гайдай.

Он добавил, что с нескольких улиц города врага подвинули.

По словам главы ОВА, связь с находящимися в бомбоубежищах людьми есть.

Однако в Лисичанской больнице разрушены несколько кабинетов и уничтожены автотранспорт.