Украинским защитникам удалось подвинуть оккупантов с нескольких улиц в Северодонецке — глава ОВА

РоSSийская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям, информирует ZN.ua.

Из нескольких улиц Северодонецка Луганской области украинским защитникам удалось подвинуть оккупантов. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«РоSSийская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки. Сейчас лучшая для них цель Северодонецк, но за ночь успехов по нему не было. Они контролируют большую часть города», – отметил Гайдай.

Он добавил, что с нескольких улиц города врага подвинули.

По словам главы ОВА, связь с находящимися в бомбоубежищах людьми есть.

Однако в Лисичанской больнице разрушены несколько кабинетов и уничтожены автотранспорт.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Минус 150 оккупантов, куча техники и два самолета за сутки: сводка по потерям врага на 2 июняМинус 150 оккупантов, куча техники и два самолета за сутки: сводка по потерям врага на 2 июня
"Бросились выдирать": оккупантов взбесили детские рисунки с украинскими флагами"Бросились выдирать": оккупантов взбесили детские рисунки с украинскими флагами
РоSSийские захватчики нанесли три ракетных удара по Сумской области, три человека ранены — глава ОВАРоSSийские захватчики нанесли три ракетных удара по Сумской области, три человека ранены — глава ОВА
Войска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВАВойска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВА
Захватчики ударили артиллерией по Днепропетровской области — глава ОВАЗахватчики ударили артиллерией по Днепропетровской области — глава ОВА
ВСУ остановили оккупантов на четырех направлениях: сводка Генштаба ВСУ на 1 июняВСУ остановили оккупантов на четырех направлениях: сводка Генштаба ВСУ на 1 июня
Глава одного из крупнейших бизнес-сообществ призвал Владимира Зеленского отстранить Гетманцева, чтобы спасти экономикуГлава одного из крупнейших бизнес-сообществ призвал Владимира Зеленского отстранить Гетманцева, чтобы спасти экономику
Оккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – АндрющенкоОккупанты в Мариуполе хотят сносить поврежденные ими же дома, а их жителей выселяют на улицу – Андрющенко
Войска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВАВойска РФ обстреляли завод «Пролетарий» и объединение «Азот», вошли в центральные районы Северодонецка — глава ОВА
Враг закрепляется в Северодонецке и "зализывает раны" в Изюме: где продолжается наступлениеВраг закрепляется в Северодонецке и "зализывает раны" в Изюме: где продолжается наступление
Последние новости
Подгружаем последние новости