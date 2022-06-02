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2022-06-02
Украинским защитникам удалось подвинуть оккупантов с нескольких улиц в Северодонецке — глава ОВА
Из нескольких улиц Северодонецка Луганской области украинским защитникам удалось подвинуть оккупантов. Об этом
«РоSSийская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям – со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки. Сейчас лучшая для них цель Северодонецк, но за ночь успехов по нему не было. Они контролируют большую часть города», – отметил Гайдай.
Он добавил, что с нескольких улиц города врага подвинули.
По словам главы ОВА, связь с находящимися в бомбоубежищах людьми есть.
Однако в Лисичанской больнице разрушены несколько кабинетов и уничтожены автотранспорт.
Анастасия Гурин, ZN.ua