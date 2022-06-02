Генерал Валерий Залужный пообщался с главнокомандующим армии Франции Тьери Бюркаром

Главнокомандующий ВСУ выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине французского журналиста Фредерика Леклерко и обсудил с французским коллегой ситуацию на поле боя

Генерал Валерий Залужный пообщался с главнокомандующим армии Франции Тьери Бюркаром
© Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine (Валерий Залужный) / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Проинформировал визави о текущей оперативной обстановке, отметив, что боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий. Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории», – сообщил Валерий Залужный.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналистВ РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналист
В армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против УкраиныВ армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против Украины
Министр армии США объяснила, как Вашингтон выбирает оружие для отправки в УкраинуМинистр армии США объяснила, как Вашингтон выбирает оружие для отправки в Украину
Путин кое-что навсегда утратит, если решится на ядерный удар по Украине – министр армии СШАПутин кое-что навсегда утратит, если решится на ядерный удар по Украине – министр армии США
В МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕСВ МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕС
«Надеемся, в нем были как минимум 2 генерала»: ВСУ приземлили редчайшую «птичку» оккупантов, фото«Надеемся, в нем были как минимум 2 генерала»: ВСУ приземлили редчайшую «птичку» оккупантов, фото
Бунт среди оккупантов: захватчики чуть не грохнули своего генерала, что известноБунт среди оккупантов: захватчики чуть не грохнули своего генерала, что известно
РФ в войне против Украины потеряла много молодых офицеров, что вредит роSSийской армии – британская разведкаРФ в войне против Украины потеряла много молодых офицеров, что вредит роSSийской армии – британская разведка
Контрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУКонтрактники в роSSийской армии ждут конца мая, чтобы сбежать из Украины — аудиоперехват СБУ
«Импортозамещение»: в захваченной технике армии РФ нашли американские микрочипы«Импортозамещение»: в захваченной технике армии РФ нашли американские микрочипы
Последние новости
Подгружаем последние новости