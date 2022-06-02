Генерал Валерий Залужный пообщался с главнокомандующим армии Франции Тьери Бюркаром

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Проинформировал визави о текущей оперативной обстановке, отметив, что боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий. Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории», – сообщил Валерий Залужный.