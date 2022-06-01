Глава одного из крупнейших бизнес-сообществ призвал Владимира Зеленского отстранить Гетманцева, чтобы спасти экономику

Глава одного из крупнейших бизнес-сообществ призвал Владимира Зеленского отстранить Гетманцева, чтобы спасти экономику

Президента Украины Владимира Зеленского снова призывают отстранить Даниила Гетьманцева с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

С обращением к украинскому лидеру выступил президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук, передает "Хвиля".

Инициативная группа предпринимателей и украинцев требуют отправить Гетманцева в отставку из-за осуществления им неэффективной и вредной экономической политики страны.

За 10 лет существования CEO Club Ukraine стал одним из крупнейших бизнес-сообществ страны, зарекомендовали себя как социально-активный и ответственный бизнес, инициировали и реализовали десятки социальных и благотворительных проектов, одни из первых подключились к поддержке армии в 2013-14 гг и они из первых, кто создали благотворительный фонд для поддержки украинских медиков, когда случился ковидный кризис, а также с первых дней вторжения РФ поддерживают ВСУ и ТрО, на что направлено только на сегодняшний день уже несколько десятков миллионов долларов.

"22 мая 2022 года мы обратились в открытым письмом к вам [Владимир Зеленский - ред.], под которым подписалось больше 16 тысяч украинским предпринимателей. С письмом про изменение экономической политики Украины, про то, чтобы вы устранили от принятия экономических решений и определения экономического курса г-на Гетманцев. Он за три года не смог запустить экономическую реформу, он полностью потерял доверие украинского бизнеса, а если нет доверия - нет экономики, нет бизнеса", - подчеркнул Гайдачук.

Также глава CEO Club Ukraine подчеркнул, что это не "политическая" и "проплаченная кампания", как ее позже назвал Гетманцев, пренебрежительно назвал украинский бизнес "гусяками, которых нужно ощипывать", а открытое обращение тысяч предпринимателей.

Вы можете подписать открытое письмо за отставку Гетманцева: https://t1p.de/nvzwh

А также присоединиться к обращению можно по ссылке: https://forms.gle/VV7evAgzqLdKPfM6A


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