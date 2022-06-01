Кремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSии

Песков заявил, что США собираются «воевать с Россией до последнего украинца», информирует ZN.ua.

Кремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSии
© Официциальный сайт Кремля

Кремль не верит словам руководства Украины том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS не будут использоваться для атак на территорию РоSSии, заявил во вторник, 1 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», - сказал журналистам спикер Кремля.

По его словам, «весь ход событий это подтверждает, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского раз и навсегда покончить войной».

«И Минские договоренности не были выполнены, они канули в Лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», - сказал Песков.

На вопрос роSSийских журналистов, действительно ли есть риски применения РСЗО Украиной в отношении РоSSии, он ответил, что «компетентные ведомства - и министерство обороны, и пограничники видят все риски, системно их оценивают и принимают соответствующие меры».

Песков также заявил, что возможные поставки американских РСЗО Киеву не будут способствовать возобновлению мирных переговоров, а, напротив, послужат росту напряженность.

«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. США придерживаются линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», - сказал спикер Путина.

На вопрос, каким будет ответ Москвы, Песков сказал: «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях».


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
NYT: Путин начал войну не только против Украины, но и против всей ЕвропыNYT: Путин начал войну не только против Украины, но и против всей Европы
Украина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатораУкраина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатора
В РоSSии проводят учения ракетных войск с ядерным вооружениемВ РоSSии проводят учения ракетных войск с ядерным вооружением
Германия теряет влияние в ЕС пока Восточная Европа отворачивает от РоSSии – PoliticoГермания теряет влияние в ЕС пока Восточная Европа отворачивает от РоSSии – Politico
"Будет открытое противостояние": в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина"Будет открытое противостояние": в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина
В РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналистВ РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналист
Зеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSиюЗеленский рассказал, собирается ли Украина атаковать РоSSию
Президент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто стала частью РоSSииПрезидент Литвы заявил, что Беларусь утратила свой суверенитет и де-факто стала частью РоSSии
В армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против УкраиныВ армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против Украины
Все, кроме Италии, против статуса кандидата в ЕС для Украины - ДрагиВсе, кроме Италии, против статуса кандидата в ЕС для Украины - Драги
Последние новости
Подгружаем последние новости