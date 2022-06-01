Кремль уверен, что Украина использует РСЗО HIMARS против РоSSии

Кремль не верит словам руководства Украины том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS не будут использоваться для атак на территорию РоSSии, заявил во вторник, 1 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», - сказал журналистам спикер Кремля.

По его словам, «весь ход событий это подтверждает, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского раз и навсегда покончить войной».

«И Минские договоренности не были выполнены, они канули в Лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет», - сказал Песков.

На вопрос роSSийских журналистов, действительно ли есть риски применения РСЗО Украиной в отношении РоSSии, он ответил, что «компетентные ведомства - и министерство обороны, и пограничники видят все риски, системно их оценивают и принимают соответствующие меры».

Песков также заявил, что возможные поставки американских РСЗО Киеву не будут способствовать возобновлению мирных переговоров, а, напротив, послужат росту напряженность.

«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. США придерживаются линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», - сказал спикер Путина.

На вопрос, каким будет ответ Москвы, Песков сказал: «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях».