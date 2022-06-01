Учебники дадут не всем: Школы закажут их только пятиклассникам и учителям, которые остались в родных городах

На учебники срочно нужно где-то найти более миллиарда гривен, информирует ZN.ua.

Учебники дадут не всем: Школы закажут их только пятиклассникам и учителям, которые остались в родных городах
© Коммунальное учреждение «Харьковская специальная школа № 7» Харьковского областного совета

Школы получили рекомендации Минобразования о выборе учебников на новый учебный год. Количество экземпляров каждого из учебников должно соответствовать реальному выбору заведения общего среднего образования (ЗЗСО) и определяется как фактическое количество учащихся в 4 классах и количество учителей, которые будут преподавать в 5 классах данного заведения в 2022/2023 учебном году, без учета количества соискателей полного общего среднего образования и работников, которые обязаны изменить свое место жительства (пребывание) в период военного положения.

“Министерское письмо прямо указывает на то, что учебники закажут только тем, кто на 1 сентября будет жить в родном городе. Те, кто выехал в другой город или другую страну из-за войны и захочет вернуться, к примеру, 10 сентября (всякое бывает в жизни), или живет на территориях, которые были сначала оккупированы, а затем освобождены после 1 сентября, фактически будут вычеркнуты из списка тех, кто получит учебники Их ждет только «электронный» учебник. Электронный в кавычках, потому что на самом деле это только копия бумажного, а не подлинный электронный учебник, каким он должен быть. Прочтите Положение о нем, принятое еще в 2018 году. Там сказано, что электронный учебник — это собственно компьютерная программа, он должен быть интерактивным, содержать разнообразный медиаконтент — видео, аудио, объекты анимации, виртуальной реальности и т.д. Там предусмотрен и мультимедийный контент, и интерактивные упражнения и много всего интересного. Понятно, что есть проблемы со средствами и издательскими мощностями, и в этой ситуации требовалось нестандартное решение. Но не такое. Мы не можем вычеркнуть наших граждан. Можно было уложиться в разработку качественного электронного контента или не спешить и напечатать учебники для всех, только позже”, — пишет редактор отдела образования и науки ZN.UA Оксана Онищенко.


Александр Хребет, ZN.ua

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