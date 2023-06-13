США нададуть Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійде

Очікується, що про виділення нового пакету оголосять у вівторок.
Зокрема, йдеться про передачу озброєння в рамках президентської програми Presidential Drawdown Authority (PDA). За умовами цієї програми президент у відповідь на надзвичайну ситуацію може дозволити передачу обладнання з запасів США без схвалення Конгресу.
До пакету можуть увійти бойові броньовані машини Stryker та бойові машини піхоти Bradley на заміну пошкодженим або знищеним під час бойових дій.
Крім того, США нададуть Києву боєприпаси для NASAMS та HIMARS.
#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.