Путин пытается расшатать ситуацию в Беларуси, Лукашенко может потерять власть: чем это грозит Украине

владимир путин и Александр Лукашенко

Лукашенко просто водит путина за нос, постоянно придумывая новые причины неготовности войск РБ к атаке. В Кремле тем временем уже, вероятно, готовятся отстранить Лукашенко от власти.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов объяснил, что происходит в Беларуси, и оценил риск для Украины в случае отстранения Лукашенко от власти. Свой комментарий эксперт дал в эфире Радио НВ.

олег жданов

Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устраивает учениях своих военных на границе с Украиной. По мнению Олега Жданова, он делает это для того, чтобы кормить президента-агрессора владимира путина обещаниями о вступлении в войну против Украины.

Военный эксперт считает, что Лукашенко просто водит путина за нос, постоянно придумывая новые причины неготовности войск РБ к атаке.

Однако, эксперт обращает внимание, что заявление относительно народного ополчения "здесь очень интересно". То есть, путин пытается расшатать ситуацию внутри Беларуси и отстранить Лукашенко от власти, а затем создать что-то вроде военного кабинета.

Если такой кабинет будет создан, Олег Жданов уверен, что там окажутся те, кто будет готов "отдать приказ на вторжение белорусской армии на территорию Украины".

"Поэтому Лукашенко пытается найти консенсус с обществом в том контексте, что если вы не хотите вступать в войну на стороне россии против Украины, то поддержите меня для того, чтобы я не отдал такой приказ", – уверен полковник запаса ВСУ.


Александра Павленко, politeka.net

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