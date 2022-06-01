Оккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои корабли

Оперативное командование «Юг» сообщило о ситуации на украинском острове Змеиный, информирует ZN.ua.

Оккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои корабли
© president.gov.ua

РоSSийские оккупанты разместили на украинском острове Змеиный модернизированные ракетные комплексы, станции радиоэлектронной борьбы и другое вооружение, сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. Он пояснил, что это может обеспечить огневое прикрытие возможного десантирования вражеских ДРГ или массированные обстрелы побережья Одесской области.

«Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Размещение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области», – отметил Назаров.

По его словам, сейчас признаков подготовки десантирования оккупантов нет, но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье реки Дунай. Также не исключается демонстративный обстрел прибрежных районов.

«Штормом снова сегодня сорвало с якоря 2 вражеские морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии», – подытожил Назаров.

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