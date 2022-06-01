Оккупанты на Змеином создали плацдарм для возможного десантирования. Враг также прикрывает свои корабли
Оперативное командование «Юг» сообщило о ситуации на украинском острове Змеиный, информирует
РоSSийские оккупанты разместили на украинском острове Змеиный модернизированные ракетные комплексы, станции радиоэлектронной борьбы и другое вооружение,
«Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Размещение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области», – отметил Назаров.
По его словам, сейчас признаков подготовки десантирования оккупантов нет, но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье реки Дунай. Также не исключается демонстративный обстрел прибрежных районов.
«Штормом снова сегодня сорвало с якоря 2 вражеские морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили, увезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии», – подытожил Назаров.