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2022-06-01
Войска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домов
Пострадавших и погибших нет.
© Запорожская ОГА
РоSSийские войска в среду, 1 июня, обстреляли Гуляйполе Пологовского района Запорожской области, информирует Запорожская областная военная администрация в
"Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссеченные стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные здания на придомовой территории", - говорится в сообщении.
Разрушены 10 гражданских домов мирных жителей. Пострадавших и травмированных нет.
Анна Конюченко, ZN.ua