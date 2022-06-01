Войска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домов

Пострадавших и погибших нет.

Войска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домов
© Запорожская ОГА

РоSSийские войска в среду, 1 июня, обстреляли Гуляйполе Пологовского района Запорожской области, информирует Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссеченные стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные здания на придомовой территории", - говорится в сообщении.

Разрушены 10 гражданских домов мирных жителей. Пострадавших и травмированных нет.


Анна Конюченко, ZN.ua

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