Войска РФ обстреляли Гуляйполе: разрушены 10 домов

РоSSийские войска в среду, 1 июня, обстреляли Гуляйполе Пологовского района Запорожской области, информирует Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Во всех домах выбиты окна и двери, повреждены крыши, иссеченные стены. У многих людей разрушены дворы и хозяйственные здания на придомовой территории", - говорится в сообщении.

Разрушены 10 гражданских домов мирных жителей. Пострадавших и травмированных нет.