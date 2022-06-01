РоSSия применяет на Херсонщине сценарии "ДНР" и "ЛНР" образца 2014 года - Госдеп США

РоSSия делает шаги с целью "институциализировать контроль" над суверенной украинской территорией, в частности в Херсонской области. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс провел параллель оккупационной тактики с 2014 годом:

"Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов: от признания так называемой народной республики, вроде тех, которые РоSSия принудительно организовала в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как это произошло в Крыму", передает слова чиновника CNN.

Кремль действует предсказуемо, все происходит по сценарию роSSийских методичек по оккупации, в частности речь идет об одностороннем указе президента РоSSии Путина, который стремится ускорить выдачу роSSийских паспортов гражданам Украины. РоSSия использовала подобную тактику и раньше – констатировал Прайс.