РоSSия применяет на Херсонщине сценарии "ДНР" и "ЛНР" образца 2014 года - Госдеп США

Речь идет о попытке подать все как инициированные изнутри "народные республики", выдачу роSSийских паспортов и не только, информирует ZN.ua.

РоSSия применяет на Херсонщине сценарии
© U.S. Department of State/Flickr

РоSSия делает шаги с целью "институциализировать контроль" над суверенной украинской территорией, в частности в Херсонской области. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс провел параллель оккупационной тактики с 2014 годом:

"Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов: от признания так называемой народной республики, вроде тех, которые РоSSия принудительно организовала в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как это произошло в Крыму", передает слова чиновника CNN.

Кремль действует предсказуемо, все происходит по сценарию роSSийских методичек по оккупации, в частности речь идет об одностороннем указе президента РоSSии Путина, который стремится ускорить выдачу роSSийских паспортов гражданам Украины. РоSSия использовала подобную тактику и раньше – констатировал Прайс.


Оксана Коваль, ZN.ua

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