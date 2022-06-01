Венгрия попала еще в один скандал в ЕС: Еврокомиссия будет разбираться с правилами продаж бензина

Европейская комиссия рассмотрит решение правительства в Будапеште, разрешающее только автомобилям с венгерскими номерными знаками покупать бензин по ограниченным ценам на АЗС страны. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам источника, власти Венгрии не уведомили заранее о запланированных мерах Комиссию, которая узнала об этом шаге из прессы.

В то же время, согласно директиве об услугах , которая является обязательной для всех стран ЕС , государства должны обеспечить, чтобы компании не дискриминировали получателей услуг, применяя более высокие цены через национальность или страну проживания получателя, а дифференцированный подход допускается только в том случае, если отличия соответственно обоснованы.

Еврокомиссия проведет расследование, чтобы определить объем, содержание, мотивацию и обоснование разных цен для потребителей на едином рынке ЕС .