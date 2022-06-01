Венгрия попала еще в один скандал в ЕС: Еврокомиссия будет разбираться с правилами продаж бензина
Будапешту все чаще неуютно в европейской семье.
Европейская комиссия рассмотрит решение правительства в Будапеште, разрешающее только автомобилям с венгерскими номерными знаками покупать бензин по ограниченным ценам на АЗС страны. Об этом сообщает
По словам источника, власти Венгрии не уведомили заранее о запланированных мерах Комиссию, которая узнала об этом шаге из прессы.
В то же время, согласно
Еврокомиссия проведет расследование, чтобы определить объем, содержание, мотивацию и обоснование разных цен для потребителей на едином рынке ЕС.
"Должно быть вполне понятно, что свободное перемещение товаров и услуг на внутреннем рынке является нашим сильнейшим преимуществом в обеспечении поставок по всей территории ЕС", - сказал представитель Еврокомиссии, отметив, что ограничения могут быть оправданы только на основе таких преимуществ как общественный порядок, общественная безопасность, здоровье населения или другие неэкономические обязательные требования, установленные прецедентным правом.