Венгрия попала еще в один скандал в ЕС: Еврокомиссия будет разбираться с правилами продаж бензина

Будапешту все чаще неуютно в европейской семье.

Венгрия попала еще в один скандал в ЕС: Еврокомиссия будет разбираться с правилами продаж бензина
© Ara

Европейская комиссия рассмотрит решение правительства в Будапеште, разрешающее только автомобилям с венгерскими номерными знаками покупать бензин по ограниченным ценам на АЗС страны. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам источника, власти Венгрии не уведомили заранее о запланированных мерах Комиссию, которая узнала об этом шаге из прессы.

В то же время, согласно директиве об услугах, которая является обязательной для всех стран ЕС, государства должны обеспечить, чтобы компании не дискриминировали получателей услуг, применяя более высокие цены через национальность или страну проживания получателя, а дифференцированный подход допускается только в том случае, если отличия соответственно обоснованы.

Еврокомиссия проведет расследование, чтобы определить объем, содержание, мотивацию и обоснование разных цен для потребителей на едином рынке ЕС.

"Должно быть вполне понятно, что свободное перемещение товаров и услуг на внутреннем рынке является нашим сильнейшим преимуществом в обеспечении поставок по всей территории ЕС", - сказал представитель Еврокомиссии, отметив, что ограничения могут быть оправданы только на основе таких преимуществ как общественный порядок, общественная безопасность, здоровье населения или другие неэкономические обязательные требования, установленные прецедентным правом.


Лия Ильченко, ZN.ua

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