Путина ждет еще одно эмбарго — Макрон

Париж, по его словам, будет работать над вопросом разблокирования поставок украинского зерна, информирует ZN.ua.

Путина ждет еще одно эмбарго — Макрон
© УНН

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС до конца года сократит импорт роSSийской нефти на 92%. Об этом информирует Ouest-France.

При этом Макрон считает, что будет введено эмбарго и на роSSийский газ.

Также французский лидер заверил, что Париж будет работать над вопросом разблокирования поставок украинского зерна.

"Под новые санкции попадут роSSийские олигархи, а Сбербанк будет отключен от SWIFT", - цитирует СМИ слова французского президента.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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