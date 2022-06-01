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2022-06-01
Путина ждет еще одно эмбарго — Макрон
Париж, по его словам, будет работать над вопросом разблокирования поставок украинского зерна, информирует
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС до конца года сократит импорт роSSийской нефти на 92%. Об этом информирует Ouest-France.
При этом Макрон считает, что будет введено эмбарго и на роSSийский газ.
Также французский лидер заверил, что Париж будет работать над вопросом разблокирования поставок украинского зерна.
"Под новые санкции попадут роSSийские олигархи, а Сбербанк будет отключен от SWIFT", - цитирует СМИ слова французского президента.
Виктория Хмилевская, ZN.ua