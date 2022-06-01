Путина ждет еще одно эмбарго — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС до конца года сократит импорт роSSийской нефти на 92%. Об этом информирует Ouest-France.

При этом Макрон считает, что будет введено эмбарго и на роSSийский газ.

Также французский лидер заверил, что Париж будет работать над вопросом разблокирования поставок украинского зерна.