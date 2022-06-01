Кабаева попала под санкции еще в одной западной стране: наказано окружение Путина

Санкции помогут уменьшить возможности для РоSSии обойти ограничения, информирует ZN.ua.

Кабаева попала под санкции еще в одной западной стране: наказано окружение Путина
© Радио Свобода

Канада обнародовала новые санкции против РоSSии в ответ на продолжение войны РФ в Украине - специальные экономические меры наложены, в частности, на окружение Путина.

"Эти лица напрямую способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", - отмечали в Министерстве иностранных дел Канады 20 мая, после принятия санкций. Однако фамилии стали известны только сейчас.

Санкции канадского правительства касаются 22 физических лиц, а именно:

  • Алина Кабаева (возможная любовница Путина);
  • Ольга Айзиман (экс-жена олигарха Михаила Фридмана);
  • Елена Георгиева (председатель правления Новикомбанка);
  • Лариса и Екатерина Фридман (дочки олигарха Михаила Фридмана);
  • Андрей Козицын (генеральный директор Уральской горно-металлургической компании);
  • Михаил Кучмент (бизнесмен, председатель Наблюдательного совета Совкомбанка);
  • Милана Королева (блогер, модель, телеведущая);
  • Анатолий Браверман (первый заместитель гендиректора РоSSийского фонда прямых инвестиций), его супруга Инна и сын Александр;
  • Михаил Россеев (главный бухгалтер Газпрома);
  • Вадим Кулик (заместитель президента – председателя правления банка ВТБ);
  • Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский (члены правления ВТБ);
  • Дмитрий Пьянов (финансовый директор ВТБ);
  • Сергей Мальцев (председатель совета директоров Globaltrans, эксзамглавы Сбербанка);
  • Кирилл Царев (первый заместитель председателя Сбербанка);
  • Наталья Алимова (экс член правления Сбербанка);
  • Александра Бурыко (экс замглавы Сбербанка).

Очередной пакет санкций со стороны Канады предусматривает и другие ограничения. Под санкциями оказались:

  • Россельхозбанк;
  • Инвестторгбанк,
  • управляющая компания РоSSийского фонда прямых инвестиций;
  • управляющая компания РоSSийской венчурной компании.

Наложен запрет на экспорт целевых товаров роскоши в РоSSию и из РоSSии. Речь идет о таких предметах:

  • алкогольные напитки;
  • табак;
  • некоторые текстильные изделия;
  • спортивная одежда;
  • обувь;
  • элитная одежда и аксессуары;
  • ювелирные изделия;
  • посуда;
  • художественные объекты.

Из РоSSии в Канаду больше нельзя будет продавать алкоголь, морепродукты, рыбу и непромышленные бриллианты.

По итогам 2021 года все эти категории товаров принесли агрессору 75,7 млн. долларов от канадцев.

"Эти запреты помогут снизить потенциал для роSSийских олигархов обойти ограничения на других рынках предметов роскоши", - убеждены в МИД Канады.

Кроме того, канадское правительство вводит запрет на продажу РоSSии товаров, которые агрессор потенциально может использовать для производства оружия. Таким образом, пытаются поддерживать давление на путинский режим и прекратить войну в Украине.

Напомним, первой страной, введшей санкции против Кабаевой, стала Великобритания.

Считается. что санкции против Кабаевой – это особенно чувствительный удар по Путину. В частности, в свое время утверждалось, что именно это послужило причиной нерешительности США по поводу любовницы роSSийского диктатора. Хотя в Центре противодействия дезинформации Украины это опровергали, называя данное утверждение тезисом роSSийской пропаганды.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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