На юге россияне пытаются удержаться на занятых рубежах – Генштаб

Они укрепляют фортификационные сооружения и свозят старые танки

На юге россияне пытаются удержаться на занятых рубежах – Генштаб
© Facebook/Генштаб ВСУ

На юге Украины роSSийские оккупационные войска пытаются удержаться на ранее занятых рубежах, укрепляют позиции и обстреливают населенные пункты. Об этом сообщил Генштаб.

“На запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон”, – говорится в возведении Генштаба.

На южнобугском направлении противник главные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и разработке дополнительных рубежей обороны.

В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое, там, откуда их оттесняют ВСУ путем контрнаступательных действий, враг совершил массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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