На юге россияне пытаются удержаться на занятых рубежах – Генштаб

На юге Украины роSSийские оккупационные войска пытаются удержаться на ранее занятых рубежах, укрепляют позиции и обстреливают населенные пункты. Об этом сообщил Генштаб .

“На запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон”, – говорится в возведении Генштаба.

На южнобугском направлении противник главные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и разработке дополнительных рубежей обороны.

В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое, там, откуда их оттесняют ВСУ путем контрнаступательных действий, враг совершил массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.