Польша готова срочно расширять собственную инфраструктуру для экспорта украинского зерна

Будут расширены возможности пограничной, транспортной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, информирует ZN.ua.

Польша заявила о готовности срочно, в течение «нескольких месяцев», расширить пропускную способность собственной не только сухопутной инфраструктуры — транспортной, пограничной и железнодорожной — но и портовой. Усилия будут направлены для максимального ускорения экспорта украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи Европейского совета заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает «Укринформ».

«Я сказал нашим друзьям в ЕС, что Польша готова изменить и расширить возможности пограничной, транспортной, железнодорожной и портовой инфраструктуры в сжатые сроки. Мы не сможем этого сделать за несколько недель, но в течение месяцев сможем достичь определенного результата», — заявил Моравецкий.

Премьер уточнил, что в ближайшем будущем будет проведен ряд переговоров с украинскими партнерами, чтобы как можно эффективнее и быстрее обеспечить вывоз как можно большего количества украинского зерна, экспорт которого полностью блокировало варварское нападение и поведение РоSSии. Сделать это необходимо как можно быстрее, поскольку наша страна остается одним из важнейших в мире экспортеров зерна в страны Африки и Ближнего Востока. Причем эти действия не создают дополнительную конкуренцию самой Польше.

«Мы помогаем одновременно сохранить мир и безопасность в важных странах и регионах, которые граничат с Европой на юге и юго-востоке», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша предложила «очень конструктивное сотрудничество» и будет находиться в близком контакте с Еврокомиссией относительно того, что Польша может сделать, чтобы наладить транспортировку через польскую границу и широкую колею, до железнодорожной станции Славкув.

«По крайней мере часть зерна, которое застряло на побережье Черного моря, можно будет быстро транспортировать», — резюмировал польский премьер.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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