В МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕС

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европейская комиссия даст вывод относительно заявки Украины о получении статуса кандидата на членство в Евросоюзе 15 июня. Об этом она сказала на брифинге с главой МИД Польши Збигневом Рау.

"Мы ожидаем выводов Еврокомиссии по этому вопросу. Пока они не известны нам. Они будут предоставлены 15 июня", — рассказала Колонна.