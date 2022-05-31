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2022-05-31
В МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕС
После этой даты заявку обсудят на заседании Европейского совета, информирует
Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европейская комиссия даст вывод относительно заявки Украины о получении статуса кандидата на членство в Евросоюзе 15 июня. Об этом она сказала на
"Мы ожидаем выводов Еврокомиссии по этому вопросу. Пока они не известны нам. Они будут предоставлены 15 июня", — рассказала Колонна.
Она также отметила, что вопрос о месте Украины в ЕС рассмотрят 23-24 июня на заседании Европейского совета. Там тоже обсудят заявку нашего государства по кандидатству.
Максим Царук, ZN.ua