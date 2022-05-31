Bloomberg: Эмбарго ЕС на роSSийскую нефть не идеально, но необходимо

Лидеры ЕС наконец-то договорились запретить импорт большей части нефти из РоSSии, разблокировав шестой пакет санкций, нацеленный сократить возможности Кремля в финансировании жестокой войны против Украины.

Это не идеальное решение появилось слишком поздно. Оно включает многочисленные уступки, которые растягивают исполнение во времени и удовлетворяют все требования Венгрии. Санкции против роSSийского газа остаются вне обсуждения. Вместе с тем, новые договоренности о нефтяном эмбарго – это все равно важный шаг. Об этом пишет Bloomberg , предлагая рассмотреть прежде всего недостатки решения ЕС .