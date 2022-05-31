Bloomberg: Эмбарго ЕС на роSSийскую нефть не идеально, но необходимо
Договоренности давно просрочены и появились благодаря очень тревожным уступкам, однако это все равно необходимый сигнал о намерениях, информирует
Лидеры ЕС наконец-то договорились запретить импорт большей части нефти из РоSSии, разблокировав шестой пакет санкций, нацеленный сократить возможности Кремля в финансировании жестокой войны против Украины.
Это не идеальное решение появилось слишком поздно. Оно включает многочисленные уступки, которые растягивают исполнение во времени и удовлетворяют все требования Венгрии. Санкции против роSSийского газа остаются вне обсуждения. Вместе с тем, новые договоренности о нефтяном эмбарго – это все равно важный шаг. Об этом пишет
Договоренности европейских правительств появились унизительно поздно. Европа уже несколько месяцев выражает возмущение действиями армии РоSSии, при этом фактически помогая ей вести войну, перечисляя деньги за роSSийские энергоносители. Согласно данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха, за период с начала роSSийского вторжения в Украину страны ЕС заплатили Москве 57 миллиардов евро за поставки нефти и газа. И европейцы только сейчас начинают что-то делать с этой слабой моральной и дипломатической позицией. Что касается газа, то здесь план состоит в том, чтобы сократить спрос и нарастить поставки не из РоSSии. Еврокомиссия надеется, что это позволит резко сократить импорт уже в этом году, а затем приведет к энергетической независимости.