Иногда трудно сказать, действительно ли президент Джо Байден и его стратеги добиваются, чтобы Украина победила в оборонной войне против РоSSии. Или они только хотят, чтобы она выжила и подписала перемирие, после которого еще больше ее территорий останутся под роSSийским контролем.

Эта американская неоднозначность снова стала проблемой на фоне новых военных достижений РоSSии на Донбассе, пишет в редакционной статье Wall Street Journal. В понедельник роSSийские войска зашли в центр города Северодонецк. Издание называет город одной из главных украинских оборонных крепостей на Донбассе - промышленном сердце страны. Наступление началось после безжалостных артиллерийских и ракетных обстрелов города, который уже начинает напоминать руины Мариуполя.

Украинские защитники многие недели держали оборону в Мариуполе, но были вынуждены прекратить сопротивление. Их судьба неизвестна. И остается только надеяться, что их освободят через обмен пленными. Но прекращение обороны Мариуполя позволило РоSSии высвободить силы для наступления на Северодонецк. Если и здесь роSSийские войска победят, это даст им дополнительные силы для расширения атак на других фронтах.