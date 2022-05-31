WSJ: Белый дом совершает ошибку, когда отказывает Украине в оружии для ударов по позициям РоSSии издалека

Администрации Байдена давно пора отказаться от практики делать «превентивные уступки» Москве, информирует ZN.ua.

WSJ: Белый дом совершает ошибку, когда отказывает Украине в оружии для ударов по позициям РоSSии издалека
© en.wikipedia.org

Иногда трудно сказать, действительно ли президент Джо Байден и его стратеги добиваются, чтобы Украина победила в оборонной войне против РоSSии. Или они только хотят, чтобы она выжила и подписала перемирие, после которого еще больше ее территорий останутся под роSSийским контролем.

Эта американская неоднозначность снова стала проблемой на фоне новых военных достижений РоSSии на Донбассе, пишет в редакционной статье Wall Street Journal. В понедельник роSSийские войска зашли в центр города Северодонецк. Издание называет город одной из главных украинских оборонных крепостей на Донбассе - промышленном сердце страны. Наступление началось после безжалостных артиллерийских и ракетных обстрелов города, который уже начинает напоминать руины Мариуполя.

Украинские защитники многие недели держали оборону в Мариуполе, но были вынуждены прекратить сопротивление. Их судьба неизвестна. И остается только надеяться, что их освободят через обмен пленными. Но прекращение обороны Мариуполя позволило РоSSии высвободить силы для наступления на Северодонецк. Если и здесь роSSийские войска победят, это даст им дополнительные силы для расширения атак на других фронтах.


Лесь Димань, ZN.ua

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