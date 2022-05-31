Оккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУ

РоSSийские оккупанты сейчас пытаются прежде всего захватить Северодонецк (Луганская область). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Оккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУ

Вчера, 30 мая, роSSийские оккупанты в Луганской области наступали в районах Северодонецка и Тошковки. Ценой больших потерь им удалось добиться некоторых успехов.

По данным председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в некоторые районы Северодонецка вошли оккупанты и пророSSийские боевики. Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои. В результате преступных действий роSSийских оккупантов есть погибшие и раненые. Так, только в Лисичанске 30 мая из-за вражеских обстрелов двое мирных жителей погибли, а трое были ранены.

Оккупанты пытаются захватить Северодонецк - ВСУ

Гайдай также сообщил, что на данный момент роSSийские оккупанты уже контролируют около половины Северодонецка. При этом он подчеркнул, что бойцам ВСУ не угрожает окружение в городе, так как есть возможность выхода к Лисичанску.

По словам Гайдая, в Северодонецке еще остаются мирные жители – около 15 000 человек. Они не могут выехать из города из-за постоянных обстрелов оккупантов.

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Максимов Віталій, Тудей

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