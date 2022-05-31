СМИ: Путин хочет захватить Донецкую область до 1 июля, а Луганскую — до завтра

В Кремле отказались от идеи о том, что оккупация должна происходить одновременно, информирует ZN.ua.

СМИ: Путин хочет захватить Донецкую область до 1 июля, а Луганскую — до завтра
© Официциальный сайт Кремля

Высшее военное руководство РоSSии получило приказ до 1 июня, то есть до завтра, захватить всю Луганскую область, дедлайном для Донецкой является 1 июля. Его отдал роSSийский диктатор Владимир Путин, сообщает 24 канал, цитируя свои источники в спецслужбах.

Сейчас россияне делают все возможное, чтобы захватить город Северодонецк, значительную часть которого они уже контролируют. В этот момент там продолжаются уличные бои.

"Поэтому РоSSия отказалась от одновременного захвата всей территории Донбасса", - пишет СМИ.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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