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2022-05-31
СМИ: Путин хочет захватить Донецкую область до 1 июля, а Луганскую — до завтра
В Кремле отказались от идеи о том, что оккупация должна происходить одновременно, информирует
© Официциальный сайт Кремля
Высшее военное руководство РоSSии получило приказ до 1 июня, то есть до завтра, захватить всю Луганскую область, дедлайном для Донецкой является 1 июля. Его отдал роSSийский диктатор Владимир Путин, сообщает
Сейчас россияне делают все возможное, чтобы захватить город Северодонецк, значительную часть которого они уже контролируют. В этот момент там продолжаются уличные бои.
"Поэтому РоSSия отказалась от одновременного захвата всей территории Донбасса", - пишет СМИ.
Виктория Хмилевская, ZN.ua