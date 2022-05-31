В ОП рассказали, что сейчас происходит в переговорном процессе с Россией

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что по состоянию на сегодняшний день Украина и РоSSия ведут переговоры только по гуманитарным вопросам, тогда как политико-дипломатическая часть полностью остановлена. Его слова цитирую пресс-служба офиса президента .

"Почему политико-дипломатическая часть остановлена? Потому что переговоры – это вопрос связи между происходящим в реальном мире, не только на полях сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. РоSSия неадекватно смотрит на все это. Это феномен, который тоже будет вписан в учебники", - сказал он.

Что касается гуманитарных переговоров, то основные их вопросы – это обмен пленными, гуманитарные коридоры и эвакуация граждан.

При этом Подоляк убежден, что и к политико-дипломатическому процессу стороны тоже вернутся, однако сначала нужно, чтобы РФ начала терпеть существенные военные поражения на поле боя и, что важно, трезво оценивать ситуацию.

"Когда в полном объеме заработает санкционное давление, начнут понимать... Тогда они объективнее посмотрят на ситуацию", - отметил советник руководителя ОП.

Он также добавил, что есть вероятность, что в какой-то момент президент Владимир Зеленский решит, что переговоры нужны именно сейчас.

"Это будет решение Верховного главнокомандующего с учетом оперативной ситуации на день, когда он будет принимать такое решение", - пояснил Подоляк.