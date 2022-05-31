В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО

Украина получит и сами системы залпового огня, и ракеты к ним, но не слишком большой радиус поражения

В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
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Украина получит от США ожидаемые высокоточные РСЗО и ракеты к ним, но они не будут предназначены для нанесения ударов в глубь территории РоSSии. Об этом на своем Twitter написал экспосол США в РФ и сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РоSSии Майкл Макфол.

«Уточняющие комментарии от администрации президента США по РСЗО более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас у украинцев, но не ракеты, способные нанести удар вглубь РоSSии», – написал Макфол.

Clarifying comments from @POTUS Administration on #MLRS are more assuring. Украина будет получать новые битвы из-за манипуляций с длинными порогами, если украинские должны теперь, а не рокицы, которые могут попасть в РоSSию.

Опубликовано в Michael McFaul (@McFaul) 30 мая 2022


Юлия Лавришин, ZN.ua

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