В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО

Украина получит от США ожидаемые высокоточные РСЗО и ракеты к ним, но они не будут предназначены для нанесения ударов в глубь территории РоSSии. Об этом на своем Twitter написал экспосол США в РФ и сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РоSSии Майкл Макфол.

«Уточняющие комментарии от администрации президента США по РСЗО более обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас у украинцев, но не ракеты, способные нанести удар вглубь РоSSии», – написал Макфол.