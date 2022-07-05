Коли чоловікам потрібно брати дозвіл при пересуванні Україною: у Генштабі уточнили деталі

Олександр Хлись пояснив, що такі заходи потрібні для уточнення облікових даних військовозобов'язаних, інформує ZN.ua.

Коли чоловікам потрібно брати дозвіл при пересуванні Україною: у Генштабі уточнили деталі
Фото ілюстративне
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Військовозобов'язані чоловіки можуть вільно пересуватися в межах території будь-якої області України, але мають отримати довідку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки для переміщення за її межі. Про це заявив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Хлись у ефірі телемарафону.

"Якщо людина переміщується в межах однієї області – не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – також не потрібно. Якщо людина виїжджає за межі області, він повинен прибути до керівника ТЦК, уточнити там свої дані й отримати такий дозвіл", – пояснив офіцер.

Він знову нагадав, що оголошені 5 липня правила не є новими та діють давно, зокрема й від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в Генштабі вони не вважалися гостро необхідними для застосування через те, що значна частина населення держави була змушена залишити свої населені пункти чи втратила документи.

Тепер, за словами Хлися, норми стали актуальними через повернення великої кількості чоловіків додому. Це створило потребу в уточненні облікової інформації військовозобов'язаних, потрібної для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.


Максим Царук, ZN.ua





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