Виїзд чиновників та депутатів за кордон поза відрядженням: в ДПСУ уточнили умови

Згідно з новими правилами для виїзду за кордон для чиновників України передбачено винятки, при цьому вони в рівній мірі стосуються як чоловіків, так і жінок, заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, яким підпорядковуються посадовці, повинні в триденний термін надати до Адміністрації ДПСУ список осіб, яким дозволено виїзд за кордон. При цьому вони можуть вносити зміни до цього списку.

Демченко зазначив, що ці особи перетинатимуть кордон тільки з метою службового відрядження, однак зазначив, що є і низка винятків.

«Жінка або чоловік, який є одиноким батьком, можуть в одиноких випадках виїхати до неповнолітніх дітей, які знаходяться за кордоном, або ж якщо вони супроводжують дітей для виїзду за кордон. При цьому вони мають надати підтвердження того, з якою метою вони їдуть за кордон», - зазначив речник ДПСУ.

Ще один із винятків – це можливість виїзду на лікування, однак і цю причину має підтвердити Міністерство охорони здоров’я.

Також вже безпосередньо ДПСУ може дати дозвіл на виїзд, якщо у держслужбовця за кордоном померла близька людина і він прямує туди через ці причини.

Демченко наголосив, що ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок. Водночас сама постанова вже вступила в дію і працює.