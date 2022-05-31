Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украине, информирует ZN.ua.

Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения
© Flickr/Mr.TinDC

Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет НВ.

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украине. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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