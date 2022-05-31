Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения

Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.

Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет НВ .

Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украине. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.