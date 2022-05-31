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2022-05-31
Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения
Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украине, информирует
© Flickr/Mr.TinDC
Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.
Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас,
Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украине. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.
Юлия Мельничук, ZN.ua