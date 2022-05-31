Ближайшие недели определят дальнейшее течение роSSийско-украинской войны - Пентагон

Председатель Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли дал оценку ходу роSSийско-украинской войны и ответил, поддержат ли американские военные возможные намерения Украине деоккупировать Крым военным путем. Генерал несколько раз, в эфире телеканала Fox News , подчеркнул необходимость поддерживать коммуникации с украинской стороной, чтобы адекватно и своевременно реагировать на любые риски.

На вопрос журналиста о том, сколько будет продолжаться война в Украине, Марк Милли заявил, что не готов точно ответить, потому что существует много альтернатив.

«На самом деле рано говори, как закончится война. Сейчас на Донбассе проходят оперативные бои, которые в ближайшие недели, в большей степени, определят дальнейший ход событий. Возможных сценариев много. Война может длиться долго. Или одна сторона одержит решительную победу. Или даже мирным соглашением», - сказал генерал ВС США .

Относительно военной помощи, оказываемой Соединенными Штатами, и возможности ее применения по непосредственно роSSийской территории, Марк Милли заметил, что всегда существует такая угроза.

«Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся», – заметил Милли: «Именно поэтому министр обороны США Ллойд Остин постоянно поддерживает связь с украинским коллегой. Это позволяет управлять ситуацией и не допустить, чтобы это увеличилось до чего-то более ужасного, чем сейчас».