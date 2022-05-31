В ЕС рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на членство

Европейские лидеры заверили Украину в своей поддержке и пообещали вернуться к вопросу ее членства в ЕС совсем скоро, информирует ZN.ua.

Лидеры Европейского союза пообещали рассмотреть заявку Украины на членство в июне 2022 года. Об этом говорится в выводах Европейского совета по результатам первого дня специального саммита в Брюсселе.

«Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, Республики Молдовы и Грузии и вернется к этому вопросу на своем заседании в июне», – говорится в документе.

Кроме того, в выводах первого дня саммита отмечается, что Европейский Союз и его члены активизируют свои усилия, чтобы наладить контакт с третьими странами для поддержки Украины в экономической, военной, гуманитарной и других сферах. В ЕС пообещали помочь противостоять ложному роSSийскому нарративу и информационным манипуляциям, а также предотвращать уклонение РоSSии от санкций.

Также в Евросовете отметили, что внимательно следят за другими странами, которые могут испытать негативные последствия от развязанной Путиным войны. В частности, речь идет о Молдове, которая борется с взаимосвязанными энергетическими и экономическими кризисами, а также миграционным давлением, возникшим в результате войны.


Александр Кричковский, ZN.ua

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