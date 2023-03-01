Парламент затвердив угоду про членство Фінляндії у НАТО

Фіни прогнозують, що набудуть членства вже влітку.

Парламент затвердив угоду про членство Фінляндії у НАТО
© Оана Лунгеску/Twitter

Парламент схвалив угоду Фінляндії з НАТО 184-ма голосами проти 7. У травні минулого року парламент схвалив заявку Фінляндії на членство в НАТО 188-ма голосами проти 8.

Членство Фінляндії в НАТО може бути реалізовано, коли його ще ратифікують Туреччина та Угорщина. 28 країн НАТО вже прийняли Фінляндію та Швецію до членів НАТО.

Хоча Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на вступ до оборонного альянсу, парламент хотів доопрацювати свою частину до парламентських виборів.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто вважає, що до саміту НАТО у Вільнюсі наступного літа і Фінляндія, і Швеція стануть членами оборонного альянсу.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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