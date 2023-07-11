Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"

"Членство в Альянсі – це норма нашої Конституції".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що вступ нашої держави до Північноатлантичного альянсу – це питання часу. Про це він розповів під час телемарафону, інформує ZN.ua.

Данілов про членство України в НАТО:
© Василь Артюшенко, ZN.UA

“Членство в НАТО - це норма нашої Конституції. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб якомога швидше стати членами Альянсу. Це запорука нашої безпеки, нашого мирного життя, розвитку нашої країни… У тому, що ми будемо 33-тім членом НАТО, я більш ніж упевнений. Питання тільки часу”, –зазначив секретар РНБО.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський, Міністерство закордонних справ, інші представники української влади активно працюють над наближенням євроатлантичної інтеграції Української держави. Секретар РНБО наголосив, що Україна не збирається звертати з цього курсу.

Водночас коментуючи майбутній саміт НАТО, він нагадав, що його результати можуть бути ухвалені й оприлюднені фактично “в останні хвилини”. Окрім того, Данілов радить не робити поспішних висновків щодо відсутності конкретної позиції Сполучених Штатів Америки з приводу політичного запрошення України до НАТО.

“Дочекаймось. Ще є час. Усе може відбуватися в останні хвилини. Я би не хотів перед самітом говорити, що все вирішено і буде саме так. У президента Байдена буде дуже велика промова. Треба буде з олівцем у руках усе це дуже уважно аналізувати для того, щоб робити висновки”, – додав секретар Ради національної безпеки і оборони.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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