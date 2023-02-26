Петр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війни

Новообраний чеський президент розповів про ризики, які можуть виникнути за недотримання цієї умови, інформує ZN.ua.

Петр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війни
© ERR

Новообраний президент Чехії Петр Павел вважає, що держави-члени НАТО мають розглянути питання вступу України в Альянс, але вже після завершення її війни з Росією. Набуття нашою державою членства раніше може створити ризик серйозної ескалації, зауважив політик і відставний генерал у інтерв’ю "Суспільному".

Він пояснив, що для вступу в Північноатлантичний блок країна повинна мати з його членами спільні цінності й довгострокові інтереси, технічну сумісність, а також розділяти політичну волю в цьому питанні.

На думку Павела, Україна вже "виконала домашнє завдання" щодо технічної сумісності й повністю відповідає вимогам НАТО в питаннях цінностей і довгострокових стратегічних інтересів.

Тим не менш, залишається ще одна умова – відсутність конфлікту чи триваючої територіальної суперечки в державі, що претендує на членство.

"З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО", – наголосив новообраний чеський лідер.


Максим Царук, ZN.ua





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