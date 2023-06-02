Повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство у НАТО – Науседа
За його словами, всі розуміють, що запропонувати країні, яка перебуває у стані війни, повноправне членство у військовому альянсі буде вкрай складно.
Президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові заявив, що союзники мають компенсувати Україні неспроможність наразі надати їй членство у НАТО. Про це
"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері до НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство на даний момент" – зазначив Науседа
Литовський лідер підкреслив, що всі розуміють, що запропонувати країні, яка перебуває у стані війни, повноправне членство у військовому альянсі буде вкрай складно, але достатні гарантії безпеки, такі як військова і політична підтримка України, а також інституційні рамки для більш тісної співпраці між Україною і НАТО, повинні бути знайдені.
"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що буде далі?" – запитав президент Литви.
Він нагадав, що ці питання будуть важливими на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Президент підкреслив, що на саміті також обговорюватиметься зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.
"Ситуація дуже серйозна і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", – додав глава держави.