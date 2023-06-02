Повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство у НАТО – Науседа

За його словами, всі розуміють, що запропонувати країні, яка перебуває у стані війни, повноправне членство у військовому альянсі буде вкрай складно.

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Президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові заявив, що союзники мають компенсувати Україні неспроможність наразі надати їй членство у НАТО. Про це повідомляє Verslo ?inios, інформує ZN.ua .

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері до НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство на даний момент" – зазначив Науседа

Литовський лідер підкреслив, що всі розуміють, що запропонувати країні, яка перебуває у стані війни, повноправне членство у військовому альянсі буде вкрай складно, але достатні гарантії безпеки, такі як військова і політична підтримка України, а також інституційні рамки для більш тісної співпраці між Україною і НАТО, повинні бути знайдені.

"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що буде далі?" – запитав президент Литви.

Він нагадав, що ці питання будуть важливими на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Президент підкреслив, що на саміті також обговорюватиметься зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

"Ситуація дуже серйозна і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", – додав глава держави.