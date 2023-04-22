Членство України в ЄС відповідає чеським інтересам – Павел

Чеський лідер також розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина та інші країни.

Членство України в ЄС відповідає чеським інтересам – Павел
© ERR

Президент Чехії Петр Павел, після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, заявив, що підтримує початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже цього року. Про це повідомляє Ceske Noviny, інформує ZN.ua.

Павел зазначив, що якнайшвидше членство України в ЄС відповідає чеським інтересам, і Чехія повинна наполягати на тому, щоб "переговори про вступ з Україною дійсно розпочалися до кінця цього року".

"Чим ширшою буде зона стабільності на схід від наших кордонів, тим безпечніше нам буде тут", – наголосив чеський лідер.

Він також розкритикував односторонні блокади імпорту українського зерна, які запровадили Польща, Словаччина та інші країни через проблеми зі збутом власної продукції. Натомість ЄС міг би, наприклад, запровадити тимчасові тарифи, додав президент Чехії.

"Я чітко бачу рішення не в прийнятті односторонніх заходів окремими державами, а в рамках Європейського Союзу", – додав президент Чехії, сказавши, що одним з рішень можуть бути тимчасові тарифи.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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