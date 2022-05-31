РоSSия фактически держит в плену 84 морских судна — Устименко

РоSSия фактически держит в плену 84 морских судна, на которых находятся около 450 моряков. Об этом сообщил директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко в эфире информационного марафона.

По словам юриста, речь идет о судах, которые вынуждены находиться в заблокированных Россией украинских портах. Их подсчет производила ООН .

«Это суда со всего мира, плавающие под флагами других государств, но они на системной основе заходят в морские порты Украины. Происходящее сейчас – это не только геноцид РоSSии против Украины, это также геноцид государств Африки и Азии, являющихся основными потребителями нашей сельскохозяйственной продукции», – сказал Устименко.

Специалист отметил, что преступные действия РоSSии в Украине могут вызвать глобальный продовольственный кризис, который оставит на грани голода 18 миллионов человек. По данным Устименко, на сегодняшний день в Украине заблокировано 6 миллионов тонн зерна и 14 миллионов тонн кукурузы.