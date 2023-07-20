Міноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до України

Йдеться про рух у акваторії Чорного моря. Ворог також оголосив небезпечними деякі райони міжнародних вод.

Міністерство оборони Росії заявило, що розцінюватиме всі судна, які переміщуються в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники товарів військового призначення з 20 липня 2023 року після виходу РФ із "зернової угоди" та припинення дії гуманітарного коридору для експорту агропродукції, інформує ZN.ua.

"Відповідно, країни прапора таких суден будуть вважатися залученими до українського конфлікту на боці київського режиму", – йдеться у відповідній заяві російських окупантів.

Вороже оборонне відомство також оголосило "тимчасово небезпечними для судноплавства" кілька морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря. Межі цих районів не уточнюються. За даними Міноборони агресора, мореплавцям нібито видали попередження щодо відкликання гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що зернову угоду можна продовжити, незважаючи на вихід із неї Росії. Зокрема, він сказав, що направив листи президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшлаЕрдоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла
США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – СалліванСША продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти УкраїниFT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти України
Резніков: На саміті НАТО жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до УкраїниРезніков: На саміті НАТО жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до України
Влада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – ЗеленськийВлада працює над збереженням ролі України як гаранта продовольчої безпеки – Зеленський
Мільйони електронних листів американських військових були помилково надіслано в Малі — FTМільйони електронних листів американських військових були помилково надіслано в Малі — FT
Резніков: Норма про недопущення розташування іноземних військових баз на території України є застарілоюРезніков: Норма про недопущення розташування іноземних військових баз на території України є застарілою
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Глава МЗС Фінляндії засудила заяви Заходу про "недостатню вдячність України за допомогу"Глава МЗС Фінляндії засудила заяви Заходу про "недостатню вдячність України за допомогу"
Блінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможеБлінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможе
Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент ЛитвиЗапрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви
У Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – ПентагонУ Сполучених Штатах вистачить ресурсів для підтримки України та захисту НАТО – Пентагон
Последние новости
Подгружаем последние новости