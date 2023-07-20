Міноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до України

Йдеться про рух у акваторії Чорного моря. Ворог також оголосив небезпечними деякі райони міжнародних вод.

Міністерство оборони Росії заявило, що розцінюватиме всі судна, які переміщуються в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники товарів військового призначення з 20 липня 2023 року після виходу РФ із "зернової угоди" та припинення дії гуманітарного коридору для експорту агропродукції, інформує ZN.ua .

"Відповідно, країни прапора таких суден будуть вважатися залученими до українського конфлікту на боці київського режиму", – йдеться у відповідній заяві російських окупантів.

Вороже оборонне відомство також оголосило "тимчасово небезпечними для судноплавства" кілька морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря. Межі цих районів не уточнюються. За даними Міноборони агресора, мореплавцям нібито видали попередження щодо відкликання гарантій безпеки.