Міноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до України
Йдеться про рух у акваторії Чорного моря. Ворог також оголосив небезпечними деякі райони міжнародних вод.
Міністерство оборони Росії заявило, що розцінюватиме всі судна, які переміщуються в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники товарів військового призначення з 20 липня 2023 року після виходу РФ із "зернової угоди" та припинення дії гуманітарного коридору для експорту агропродукції, інформує
"Відповідно, країни прапора таких суден будуть вважатися залученими до українського конфлікту на боці київського режиму", – йдеться у відповідній заяві російських окупантів.
Вороже оборонне відомство також оголосило "тимчасово небезпечними для судноплавства" кілька морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря. Межі цих районів не уточнюються. За даними Міноборони агресора, мореплавцям нібито видали попередження щодо відкликання гарантій безпеки.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що зернову угоду можна продовжити, незважаючи на вихід із неї Росії. Зокрема, він сказав, що направив листи президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.