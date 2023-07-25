Клеверлі: Росія може здійснити удари по цивільним суднам у Чорному морі

За його словами, таким чином РФ посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що російські можуть атакувати цивільні кораблі у Чорному морі після виходу із "зернової угоди". Про це повідомляє Sky News, інформує ZN.ua .

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Клеверлі зазначив, що таким чином Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

"Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди", – додав він.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель, на тлі регулярних обстрілів української портової інфраструктури, засудив дії Москви і закликав не використовувати їжу як зброю.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що військово-промисловий комплекс нашої держави вже шукає засоби для захисту української портової інфраструктури від російських ударів.