Нідерланди передадуть Україні два судна-міношукачі

Ці тральники значно посилять спроможності ВМС ЗСУ.

Нідерланди передадуть Україні два судна-міношукачі
Фото - Warship TV

Нідерланди збираються надати Україні два міношукачі типу Alkmaar. Також буде передане обладнання, закуплене безпосередньо у промисловості - радіолокаційні системи виявлення безпілотників і мостові системи M3. Про це сьогодні заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Останніми днями вона відвідала південь України спільно з українським колегою Олексієм Рєзніковим. Зокрема, посадовиця була у Миколаєві та Одесі.

Резніков і Оллонгрен говорили про зміцнення берегової оборони, важливість безпеки в морі та захист зернових суден. Також обговорили факти того, що в Чорному морі Росія заклала багато морських мін, які перешкоджають безпечному проходу. Після війни Україна хоче їх очистити.

"Нідерланди мають великий досвід у морському судноплавстві, в тому числі у знешкодженні морських мін. Мінні тральники та підготовка українського екіпажу сприяють безпеці Чорного моря, безпеці Європи та глобальній продовольчій безпеці", – сказала Оллонгрен.

Протимінні судна Королівського флоту Нідерландів зараз замінюють на нові кораблі. Очікується, що передача техніки станеться 2025 року. Підготовка українського екіпажу розпочнеться у другій половині 2023-го. Нідерланди беруть на себе це завдання разом з Бельгією та, можливо, іншими союзниками.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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