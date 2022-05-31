Угроза голода в мире, вызванная блокадой украинских портов, может перерасти в миграционный кризис — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобальная угроза голода, вызванная блокировкой роSSийскими войсками наших портов, может стать причиной нового миграционного кризиса. Об этом он сказал в вечернем обращении .

Зеленский отметил, что в настоящее время из-за заблокированных портов на Черном море и захваченного побережья Азовского моря Украина не может экспортировать 22 миллиона тонн зерновых, которые уже находятся на складах.

"Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует нашу ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат дорожает продовольствие в разных странах. А значит, возникает угроза голода в Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы. Эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис", — рассказал глава государства.

По его словам, "это то, к чему явно стремится роSSийское руководство". В частности, чтобы усложнить ситуацию в Европе и забрать у Украины возможность получить прибыль.

"Они сознательно создают эту проблему. Чтобы всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые очень, очень нужны сейчас нашей экономике", — подчеркнул Зеленский.