Угроза голода в мире, вызванная блокадой украинских портов, может перерасти в миграционный кризис — Зеленский
Это то, чего точно хочет роSSийская власть, убежден президент Украины, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобальная угроза голода, вызванная блокировкой роSSийскими войсками наших портов, может стать причиной нового миграционного кризиса. Об этом он сказал в вечернем
Зеленский отметил, что в настоящее время из-за заблокированных портов на Черном море и захваченного побережья Азовского моря Украина не может экспортировать 22 миллиона тонн зерновых, которые уже находятся на складах.
"Это тот объем, который должен был выйти на внешний рынок. И блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует нашу ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат дорожает продовольствие в разных странах. А значит, возникает угроза голода в Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы. Эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис", — рассказал глава государства.
По его словам, "это то, к чему явно стремится роSSийское руководство". В частности, чтобы усложнить ситуацию в Европе и забрать у Украины возможность получить прибыль.
"Они сознательно создают эту проблему. Чтобы всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые очень, очень нужны сейчас нашей экономике", — подчеркнул Зеленский.