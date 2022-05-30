В Грузии граждане РФ ударили грузинку за флаг Украины
Флаги Украины вывешены в Тбилиси и других крупных городах страны, их много в разных организациях и в автомобилях, повсюду также можно увидеть надписи "Слава Украине", информирует
В одном из частных учреждений г. Батуми (Грузия) роSSийские граждане сорвали флаг Украины и ударили сотрудницу компании - гражданку Грузии. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Как
Сотрудница Бюро
После этого сотрудницы Бюро переводов вызвали полицию.
Известно также, что впоследствии Батумский городской суд приговорил гражданку РоSSии к штрафу в 500 лари (более 170 долларов).
Как комментируют данный инцидент в одном из
Напомним, ранее шведская компания уволила россиянку за оскорбления прохожей, которую та посчитала украинкой.
Украинское посольство в Швеции обратилось в шведские правоохранительные органы с просьбой предоставить правовую оценку указанному поступку и принять меры реагирования.
При этом, на роSSийских государственных сайтах можно встретить статьи с прямыми призывами к этническим чисткам и этноциду в Украине.
А роSSийские войска совершают геноцид в Украине.
На сегодня ведется сбор доказательств геноцида режима Путина в отношении украинцев. Часть государств уже признали факт геноцида, осуществляемого Россией в Украине.