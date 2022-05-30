В Грузии граждане РФ ударили грузинку за флаг Украины

В одном из частных учреждений г. Батуми (Грузия) роSSийские граждане сорвали флаг Украины и ударили сотрудницу компании - гражданку Грузии. Об этом сообщают грузинские СМИ .

Как рассказали сотрудницы бюро переводов, где произошел инцидент, раздражение роSSийских граждан вызвал флаг Украины и надпись "Русский корабль иди на**й". В офисе в это время находились только две сотрудницы, обе - грузинки.

Сотрудница Бюро указала гражданам РоSSии, что они находятся в частной собственности и повреждают частную собственность. Когда она начала снимать на телефон происходящее, гражданка РоSSии ударила ее.

После этого сотрудницы Бюро переводов вызвали полицию.

Известно также, что впоследствии Батумский городской суд приговорил гражданку РоSSии к штрафу в 500 лари (более 170 долларов).

Как комментируют данный инцидент в одном из роSSийских СМИ , после 24 февраля флаги Украины вывешены в Тбилиси и других крупных городах страны, их много в разных организациях и в автомобилях, повсюду также можно увидеть надписи "Слава Украине".

Batumelebi.ge © Интерьер этого офиса показался россиянам

Напомним, ранее шведская компания уволила россиянку за оскорбления прохожей, которую та посчитала украинкой.

Украинское посольство в Швеции обратилось в шведские правоохранительные органы с просьбой предоставить правовую оценку указанному поступку и принять меры реагирования.

При этом, на роSSийских государственных сайтах можно встретить статьи с прямыми призывами к этническим чисткам и этноциду в Украине.

А роSSийские войска совершают геноцид в Украине.