РоSSия будет затягивать войну против Украины – Боррель

Глава европейской дипломатии заявил, что агрессивность действий РФ вырастет, информирует ZN.ua.

РоSSия будет затягивать войну против Украины – Боррель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Глава дипломатии ЕС допустил, что война РФ против Украины может затянуться,інформує France Info .

По его словам, агрессивность действий РФ возрастет. Он также отметил, что экономика РФ уже "начинает останавливаться".

Боррель призвал усилить санкции против РФ для того, чтобы помочь Украине занять более выгодные позиции во время переговоров.

"Мы должны выстоять. Война будет долгой... Мы должны продолжать снабжать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на РоSSию", - добавил Боррель.


Анна Конюченко, ZN.ua

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