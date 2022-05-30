Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие

В течение 28-29 мая оккупанты нанесли многочисленные удары по Николаевской области. В результате обстрелов погибли и пострадали, информирует Национальная полиция в Facebook.

Повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоэтажки, частные жилые дома, гаражи, аптеки и другие сооружения, есть погибшие и пострадавшие.

Оккупанты обстреляли следующие населенные пункты: Новый Буг, Березнеговатое, Шевченково, Засилье, Любомировка, Мураховка и Прибыш.

"Правоохранители фиксируют последствия роSSийской агрессии по мирному населению и помогают потерпевшим. Все собранные материалы присоединяют к уголовным производствам, начатым по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - отметили правоохранители.