Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров может усилить текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю в роSSийской армии.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки, обпубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Батальонные тактические группы (БТГ), которые восстанавливаются в Украине из уцелевших нескольких подразделений, вероятно, будут менее эффективными из-за нехватки младших руководителей", - идет речь в сообщении.

В разведке указывают, что роSSийские командиры бригад и батальонов, вероятно, выдвигаются в бой, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений. В то же время россияне испытывают дефицит обученных офицеров.

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что армию оккупантов ожидает ухудшение ситуации.

"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди роSSийских сил в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", – заявили в разведке.

Добавим, что nем временем СБУ сообщила, что роSSийские солдаты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление.

Так, в Донецкой области контрактники РоSSии едва не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану.

Согласно новому аудиоперехвату, солдаты отказались выполнять приказ, а роSSийский генерал позорно сбежал с передовой.