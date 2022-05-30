Мятежи и нехватка офицеров: в разведке сообщили о последствиях большой проблемы Кремля в Украине

роSSийская техника, враг, война

Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров может усилить текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю в роSSийской армии.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке британской разведки, обпубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Батальонные тактические группы (БТГ), которые восстанавливаются в Украине из уцелевших нескольких подразделений, вероятно, будут менее эффективными из-за нехватки младших руководителей", - идет речь в сообщении.

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В разведке указывают, что роSSийские командиры бригад и батальонов, вероятно, выдвигаются в бой, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений. В то же время россияне испытывают дефицит обученных офицеров.

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что армию оккупантов ожидает ухудшение ситуации.

"Учитывая многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди роSSийских сил в Украине, нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины", – заявили в разведке.

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Добавим, что nем временем СБУ сообщила, что роSSийские солдаты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление.

Так, в Донецкой области контрактники РоSSии едва не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану.

Согласно новому аудиоперехвату, солдаты отказались выполнять приказ, а роSSийский генерал позорно сбежал с передовой.


Катерина Петренко, politeka.net

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