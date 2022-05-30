Польша готова стать гарантом безопасности для Украины — Дуда

Он подчеркнул, что мы соседи, поэтому Варшава просто должна на это согласиться, информирует ZN.ua.

Польша готова стать гарантом безопасности для Украины — Дуда
© Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для нашего государства. В интервью CNN он подчеркнул, что условия такого договора должны быть приемлемыми.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - сказал Дуда.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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