Путин пообещал Сербии три года бесперебойных поставок газа
Вучич в свою очередь предложил РФ свои газохранилища в аренду, информирует
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о новом соглашении о поставках роSSийского газа на три года.
«Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом"», - цитирует Вучича
Он добавил, что также обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.
В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин и Вучич провели телефонный разговор и условились, что РФ и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию и «обменялись мнениями по ряду международных тем - ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово».
«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией», - утверждают в РФ.