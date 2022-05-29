Путин пообещал Сербии три года бесперебойных поставок газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о новом соглашении о поставках роSSийского газа на три года.

«Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом"», - цитирует Вучича RTS .

Он добавил, что также обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин и Вучич провели телефонный разговор и условились, что РФ и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию и «обменялись мнениями по ряду международных тем - ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово».