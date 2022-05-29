Если позволить РФ победить в войне против Украины, то мир окажется в опасности – Подоляк

Война в Украине – это не локальный конфликт или гуманитарный кризис, а вопрос, каким будет мир завтра, информирует ZN.ua.

Если позволить РФ победить в войне против Украины, то мир окажется в опасности – Подоляк
© Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если позволить РоSSии победить, то мир окажется в опасности.

"Если позволить РоSSии одержать победу, это откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века. Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить - совместная миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но время поторопиться", - отметил Подоляк в Twitter.

По его словам, война в Украине – это не локальный конфликт или гуманитарный кризис, а вопрос, каким будет мир завтра.

"Почему мир уделяет Украине больше внимания, чем Африке и Востоку?" – такой нарратив продвигают роSSийские агенты влияния. Только роSSийские варвары могут взвешивать трагедии на весах", - подчеркнул советник.


Анна Конюченко, ZN.ua

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