Новинский оказал существенное влияние на окончательное решение собора УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрий планировал закрепить в решении собора слова о «недоверии» к патриарху Русской православной церкви Кириллу, но это вызвало серьезное сопротивление со стороны диакона-депутата «ОПЗЖ» Вадима Новинского, пишет Екатерина Щеткина в своей статье для ZN.UA «Харьковский синод. УПЦ МП(о)».

На Архиерейском соборе, предшествующем Поместному, митрополиту Онуфрию удалось одержать тактическую победу и «продавить» через свой епископат формулировку о недоверии патриарху Кириллу.

«Не «ересь», конечно, но «недоверие» тоже немало и могло бы стать основой для провозглашения автокефалии. Однако в общем зале расстановка сил оказалась уже несколько иной. Предложение о «недоверии» и вытекающей из него автокефалии вызвало скандал, в котором главная партия принадлежала главному спонсору УПЦ МП пророSSийскому олигарху Вадиму Новинскому», - отмечает автор.

По информации источников, во время собора Новинский даже позволил себе повысить голос на главу своей церкви. Правда, за дерзость диакона, который почему-то сидел в первом ряду на уровне с митрополитами церкви, не наказали, а наоборот — формулировку о «недоверии» смягчили на «несогласие».

«Что ж, кто платит, тот и формулировку заказывает. Роль содержания роSSийских олигархов, очевидно, УПЦ МП до сих пор дороже, чем кровь собственных прихожан. Потому что «несогласие» — не то слово, которое заслуживают убийства, изнасилования, мародерство и другие беззакония. Без этого единственного правильного слова остальные решения Собора предстают в довольно странном, обезображенном, а иногда даже откровенно плохом свете», - отмечает Щеткина.