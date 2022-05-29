Новинский оказал существенное влияние на окончательное решение собора УПЦ МП

Источники говорят, что диакон даже позволил себе повышать голос на митрополита Онуфрия, информирует ZN.ua.

Новинский оказал существенное влияние на окончательное решение собора УПЦ МП
© УПЦ/Facebook

Митрополит УПЦ МП Онуфрий планировал закрепить в решении собора слова о «недоверии» к патриарху Русской православной церкви Кириллу, но это вызвало серьезное сопротивление со стороны диакона-депутата «ОПЗЖ» Вадима Новинского, пишет Екатерина Щеткина в своей статье для ZN.UA «Харьковский синод. УПЦ МП(о)».

На Архиерейском соборе, предшествующем Поместному, митрополиту Онуфрию удалось одержать тактическую победу и «продавить» через свой епископат формулировку о недоверии патриарху Кириллу.

«Не «ересь», конечно, но «недоверие» тоже немало и могло бы стать основой для провозглашения автокефалии. Однако в общем зале расстановка сил оказалась уже несколько иной. Предложение о «недоверии» и вытекающей из него автокефалии вызвало скандал, в котором главная партия принадлежала главному спонсору УПЦ МП пророSSийскому олигарху Вадиму Новинскому», - отмечает автор.

По информации источников, во время собора Новинский даже позволил себе повысить голос на главу своей церкви. Правда, за дерзость диакона, который почему-то сидел в первом ряду на уровне с митрополитами церкви, не наказали, а наоборот — формулировку о «недоверии» смягчили на «несогласие».

«Что ж, кто платит, тот и формулировку заказывает. Роль содержания роSSийских олигархов, очевидно, УПЦ МП до сих пор дороже, чем кровь собственных прихожан. Потому что «несогласие» — не то слово, которое заслуживают убийства, изнасилования, мародерство и другие беззакония. Без этого единственного правильного слова остальные решения Собора предстают в довольно странном, обезображенном, а иногда даже откровенно плохом свете», - отмечает Щеткина.


Ирина Знась, ZN.ua

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