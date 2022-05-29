Всего за три дня литовский телеведущий собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ.

Известный литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро на приобретение турецкого беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Видео специального эфира с завершением краудфандинговой кампании было опубликовано на YouTube-канале литовского телеканала Laisv?sTV.

В среду, 25 мая, Андрюс Тапинас в своем Facebook объявил о начале сбора денег на беспилотник. “Министерства обороны Литвы и Турции дали зеленый свет, производитель сказал "да". И сейчас в моей голове звучит одно слово – Bayraktar”, – написал он.

К началу сбора средств уже было 62 тыс. евро от оставшихся из предыдущих кампаний канала Laisv?sTV. Остальные деньги Андрюс Тапинас рассчитывал собрать за 3 недели. Но уже вечером 28 мая на специальном счете для сбора средств было собрано 5 млн 74 тыс. евро.