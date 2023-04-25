Польща отримала другу партію Bayraktar TB2 від Туреччини

Також закуплено відповідну амуніцію для ударних дронів.

Польській армії передали другу партію турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2. Акт прийняття техніки відбувся на території 12-ї бази безпілотних літальних апаратів у Мирославці, повідомляє Woisko-polske.pl , інформує ZN.ua .

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Спочатку нові безпілотники були протестовані виробником у Туреччині, а після доставки до Польщі у квітні вони успішно пройшли завершальні випробування перед передачею замовнику.

У комплект поставки увійшли: 6 безпілотників, 3 мобільні станції керування, а також блоки спостереження та датчики розпізнавання. У рамках укладеної угоди також купуються боєприпаси з лазерним наведенням MAM-L та MAM-C. Вартість одного комплекту Bayraktar TB2 складає близько 67 млн доларів.

Нагадаємо, у 2021 році Польща підписала з турецькою компанією Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. контракт на закупівлю чотирьох безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2.

До складу кожного комплексу входять шість безпілотників Bayraktar (всього 24 БПЛА) та супутнє обладнання, включаючи мобільні станції керування, РЛС, тренажери, комплект запчастин, а також надання послуг обслуговування та навчання особистого складу.

Контракт передбачає надання 24-місячної гарантії, а також передачу технологій, що дозволяють виконувати силами військовим Польщі обслуговування та ремонт обладнання - двигунів, планерів, наземних станцій керування та камер.