Заява Маска по Україні була відволікаючим маневром: експерти звернули увагу на те, що передувало скандальним висловлюванням

Твіт Маска – наживка для преси і для американців.

Заява Маска по Україні була відволікаючим маневром: експерти звернули увагу на те, що передувало скандальним висловлюванням
© NASA HQ PHOTO

Перед появою у Twitter скандальних постів Ілона Маска по Україні були опубліковані досить проблемні виробничі результати Tesla за 3-й квартал. На це звернули увагу низка експертів.

Так, повідомляє CNBC, акції Tesla почали дешевшати ще до появи постів Маска у Twitter, а не навпаки

Виявилося, що компанія збільшила відставання від плану поставок до 20 тис. авто, що інвестори сприйняли як "ознаку проблем з логістикою, що посилюються".

Таку ж думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Фурса також нагадав, що ціна Tesla все ще не відповідає виробництву компанії. Капіталізація компанії більше, ніж у всіх інших автовиробників, хоча Tesla випускає на порядок менше машин, аніж її конкуренти.

"Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс з Путіним. Знаючи, яку реакцію це викличе у преси... Маск – геніальний продавець повітря. Він робить мільярди з хайпу. Вартість його акцій – це хайп. Він популярний, його акції зростають", - пояснив фахівець.

Він додав, що висловлювання Маска були спрямовані не на те, щоб спричинити реакцію українців чи росіян. Їхня головна мета – вплив на американську пресу, вважає Фурса.

"Цей твіт був не для українців. І навіть не для Путіна або, вибачте, його (Маска. – Ред.) "друга" за листуванням Рогозіна. Цей твіт – наживка для преси, для американців... Лише бізнес, нічого особистого", – вважає Фурса.


Лія Ільченко, ZN.ua





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