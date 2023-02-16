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2023-02-16
Польські оператори вперше тренувалися керувати Bayraktar TB2
Країна минулого року отримала турецькі БПЛА.
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У Польщі відбулися перші польоти турецьких безпілотників Bayraktar TB2 під управлінням власних операторів. Про це повідомив генеральний штаб польського війська у
Відомо, що закуплені Варшавою БПЛА турецького виробництва базуються на 12-й базі безпілотних літальних апаратів, що розташована у місті Мирославець на північному заході Польщі.
Як зазначає польський генеральний штаб, перші тренувальні польоти під керівництвом польських, а не турецьких пілотів, відбулися вчора, 15 лютого 2023 року. Деталі про успішність навчань не повідомляються.
Віталій Кононученко, ZN.ua