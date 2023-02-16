Польські оператори вперше тренувалися керувати Bayraktar TB2

У Польщі відбулися перші польоти турецьких безпілотників Bayraktar TB2 під управлінням власних операторів. Про це повідомив генеральний штаб польського війська у Twitter .

Відомо, що закуплені Варшавою БПЛА турецького виробництва базуються на 12-й базі безпілотних літальних апаратів, що розташована у місті Мирославець на північному заході Польщі.

Як зазначає польський генеральний штаб, перші тренувальні польоти під керівництвом польських, а не турецьких пілотів, відбулися вчора, 15 лютого 2023 року. Деталі про успішність навчань не повідомляються.